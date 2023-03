Analytiker: Ukraine kan bruge polske kampfly med det samme

Polen donerer som det første Nato-land kampfly til Ukraine. Og der kan være flere på vej.

Det er vurderingen fra Jacob Kaarsbo, som er senioranalytiker hos Tænketanken Europa.

- Tirsdag forlød det også fra Slovakiet, at de vil donere de ti MiG-29-jagerfly, som de har. Jeg forventer, at Polen og Slovakiet er sammen om det her, siger han.

Og signalværdien i den polske støtte til Ukraine er stor, mener han.

- Det er et vigtigt signal. Det er første gang, at et Nato-land leverer kampfly. På den måde er det nyt, og det er en opskalering af den støtte, som ukrainerne får.

Ukrainerne kender allerede MiG-29-flyene fra deres eget militær. Derfor er det fly, de kan tage i brug med det samme, mener Jacob Kaarsbo.

Det vil være en anden situation, hvis ukrainerne får doneret de F-16-fly, som ifølge Jacob Kaarsbo, står højt på deres ønskeliste.

- Forskellen på MiG-29 og F16-fly er, at det vil tage tid at indfase F-16. Det er min vurdering, at det er derfor, man starter med MiG-29-jagerfly, som ukrainerne umiddelbart kan tage i brug, siger han.

En konservativ vurdering er ifølge Jacob Kaarsbo, at det vil tage ukrainerne halvandet år at lære at betjene F16-fly, men:

- Gang på gang har der været vestlige iagttagere, som har sagt, at det vil tage så og så lang tid for ukrainerne at lære at betjene vestlige våben, og alligevel gør ukrainerne det dobbelt så hurtigt, siger han.

- Så et slag på tasken vil være mellem et halvt og et helt år.

Ifølge ham vil det være gamle F-16-fly, Danmark vil donere, hvis Danmark sender fly til Ukraine.

Det har længe været et polsk ønske at sende fly til Ukraine. Men der er en grund til, at det først kan lade sig gøre nu, mener Jacob Kaarsbo.

- Polen har brug for nye fly som erstatning for dem, de sender. De har brug for, at deres luftrum er sikret. Det er en større ligning i Nato-landene, og det samme har Slovakiet i øvrigt, siger han.

/ritzau/