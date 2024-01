Analytikere giver Donald Trump sejren i caucus i Iowa

Den amerikanske delstat Iowa peger på ekspræsidenten Donald Trump som republikansk præsidentkandidat, forudser analyseinstituttet Edison Research Projects.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

I Iowa skal der vælges 40 delegerede, som hver især peger på den kandidat, som de mener, skal repræsentere Det Republikanske Parti til det amerikanske præsidentvalg i 2024.

Donald Trump har omkring klokken 02.30 dansk tid vundet 16 delegerede, mens udfordrerne Nikki Haley og Ron DeSantis har vundet 4 hver.

Der skal dermed stadig findes 16 delegerede.

Et caucus er en slags uformel vælgermødeafstemning, hvor formålet er at vælge delegerede, der på partiernes nationale konventer stemmer på en kandidat.

Edinson Research Projects har ved caucuset i Iowa spurgt de republikanske vælgere om, hvad de mener om Donald Trumps værdighed som præsident.

63 procent af de adspurgte svarede, at han er værdig til at bestride embedet, selv hvis han bliver dømt for en forbrydelse.

Trump står tiltalt for at have forsøgt at omstøde det amerikanske præsidentvalg i 2020 og for at have opildnet til stormløbet mod Kongressen.

66 procent af de adspurgte - som svarer til cirka to ud af tre - tror ikke på, at den nuværende præsident, demokraten Joe Biden, var den sande vinder af valget.

Typisk vælger Republikanerne først partiets nominerede senere på året, efter at mange stater har afholdt primærvalg.

Men Trump er så langt foran sine rivaler, at det anses for at blive ekstremt svært at stoppe ham, hvis han både vinder Iowa og valg nummer to i New Hampshire 23. januar.

Tirsdag den 5. november i år er der præsidentvalg i USA.

