Analytikere: Handelskrigen har lange udsigter trods aftale

Onsdagens aftale mellem USA og Kina er positiv, men den er kun et skridt på en længere vej, mener analytikere.

Onsdag eftermiddag ventes USA og Kina at underskrive en handelsaftale, som kan blive første skridt mod en afslutning på de to landes handelskrig.

Udsigterne for en endelig afslutning på handelskrigen, som har stået på i mere end et år, er dog stadig lange på trods af aftalen. Det vurderer flere analytikere.

- Jeg betragter det her, som at man er kommet over den første forhindring, men at der stadig er lang vej til målet, siger Kim Fæster, chefanalytiker i Jyske Bank.

Allerede nu kender man til flere af elementerne i den handelsaftale, som bliver underskrevet senere onsdag.

De vigtigste punkter i aftalen er, at Kina kommer til at øge indkøbet af amerikanske produkter med omkring 200 milliarder dollar, mens USA sænker nogle af de toldsatser, der allerede er indført eller har været planlagt.

Ifølge Kim Fæster er det punkter, som har været nemme at forhandle om, da de allerede i noget tid har ligget på de to landes forhandlingsbord.

- De punkter er så blevet lagt ned i den her første delaftale.

- Tilbage ligger der en del store knaster, og der er ikke nogen tvivl om, at det bliver meget mere vanskeligt at få aftaler om de sidste store knaster.

- Så jeg tror, at den her handelskrig kommer til at fortsætte i en eller anden form i de næste år, siger Kim Fæster.

Samme vurdering har Allan von Mehren, analytiker i Danske Bank.

Ligesom sin kollega ser han det som positivt, at det trods alt er lykkedes at lave en første delaftale på vejen mod en afslutning på handelskrigen.

For bare tre til seks måneder siden så situationen nemlig anderledes kritisk ud.

- På det tidspunkt var der frygt for, at handelskrigen ville udvikle sig endnu mere, at der ville komme endnu mere told på kinesiske varer, og at det potentielt ville kunne sætte hele verdensøkonomien i recession.

- Når det så nu er lykkedes at lave en delaftale for at undgå en optrapning af konflikten, så er det et positivt skridt, siger Allan von Mehren.

Ifølge ham kan onsdagens aftale få betydning for, om USA og Kina vil kunne blive enige om yderligere aftaler.

Det kommer blandt andet til at afhænge af, om Kina kommer til at leve op til aftalen, eller om USA mener, at Kina lever op til aftalen.

- Så det er ikke sådan, at al usikkerhed er væk nu.

- Men jeg synes, der er blevet taget et vigtigt skridt væk fra den afgrund, vi står ved, hvis handelskrigen eskalerer voldsomt, siger Allan von Mehren.

