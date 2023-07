Analytikere ser topmøde som Putins mulighed for at vise styrke

Ruslands præsident, Vladimir Putin, skal tirsdag ved et virtuelt topmøde med blandt andet Indien og Kina forsøge at vise, at han stadig har et stærkt greb om Rusland.

Sådan lyder det fra flere analytikere i udtalelser til AP.

Mandag er det kommet frem, at Putin deltager i et møde i Shanghai Cooperation Organisation (SCO). Det oplyser Kreml uden at give yderligere detaljer, skriver nyhedsbureauet AFP.

SCO er en organisation for samarbejde om politik, økonomi og sikkerhed grundlagt af Rusland og Kina i 2001.

Tirsdagens møde bliver Putins første multilaterale møde siden Wagner-gruppens mytteri sidste måned, der endte med at løbe ud i sandet.

- Putin vil forsøge at vise sine partnere, at han stadig har styringen, siger Tanvi Madan, som er ekspert i blandt andet udenrigspolitik hos tænketanken Brookings Institution, til AP.

Madan mener ikke, at Putin vil "efterlade nogen tvivl om, at udfordringen mod hans regering er blevet knust".

Kinesiske statsmedier melder ifølge AFP, at også Kinas præsident, Xi Jinping, deltager ved mødet.

Vært for topmødet er Indien, og for bordenden sidder premierminister Narendra Modi.

Mødet finder sted, omtrent halvanden uge efter at den private hær Wagner-gruppen rykkede op gennem Rusland. Gruppen stoppede angiveligt omkring 200 kilometer fra Moskva.

Oprøret blev afblæst for at "undgå at udgyde russisk blod" med en aftale, der blev til med hjælp fra Belarus' præsident, Aleksandr Lukasjenko.

