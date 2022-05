Analytikere tror Tyrkiet kan trækkes til truget i striden om Nato

Trods modstanden fra Tyrkiets præsident har Sverige og Finland gode chancer for at komme med i Nato, spår analytikere. Blandt andet takket være støtte fra USA.

Det skulle handle om Sverige og Finlands sikkerhed. Og om truslen fra naboen Rusland oven på dets angreb på Ukraine.

Men diskussionen om at udvide Nato med de to nordiske lande er nu drejet over til at handle om Tyrkiet, der har sat hælene i.