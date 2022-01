Anas vendte islamismen ryggen: Salafismen er en cancer

Om dagens afsnit

Journalist Johan Varning Bendtsen taler om sit arbejde med artiklen, der handler om Anas Khalifa – en svensk-egypter, der tidligere prædikede jihad til svenske børn, men som nu kalder salafismen for en cancer.

Vært Frederik Lauridsen og ugens gæst Johan Varning Bendtsen i studiet under optagelse af denne uges udgave af Kristeligt Dagblads Podcast. Foto: Anna Rosenbæk Fynbo

