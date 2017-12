ANC-leder vil sikre mere jord til sorte og bekæmpe korruption

Sydafrikas regerende parti er under pres for at rette op på racediskrimination i jordbesiddelsen i landet.

Cyril Ramaphosa, der er nyvalgt leder for Sydafrikas regerende parti, ANC, præsenterede sent onsdag aften nogle af sine politiske planer i sin første tale efter at være blevet valgt.

I talen, der var afslutningen på et fem dage langt partimøde, varslede Cyril Ramaphosa blandt andet en forestående omfordeling af jorden i landet.

- Under dette møde er vi kommet frem til, at ekspropriation af jord uden kompensation skal være blandt de virkemidler, som regeringen kan benytte sig af for at effektivisere reformer og omfordeling, siger han.

ANC er - mere end to årtier efter afskaffelsen af apartheid - under pres for at rette op på racediskrimination i jordbesiddelsen i Sydafrika.

Og det skal ekspropriation altså være med til at råde bod på, således at flere sorte kommer til at eje jord i landet.

Ifølge eksperter er der dog ikke lagt op til en lige så aggressiv ekspropriation som i nabolandet Zimbabwe, hvor hvide jordejeres gårde er blevet overtaget af regeringen og givet videre til sorte borgere uden land.

Ud over planerne om ekspropriation understregede Cyril Ramaphosa, at bekæmpelsen af korruption vil stå højt på dagsordenen.

- Dette møde har tydeliggjort, at korruption skal bekæmpes med den samme intensitet som fattigdom, arbejdsløshed og ulighed.

- Vi må også handle uden frygt mod påstået korruption og embedsmisbrug inden for egne rækker, siger den nyvalgte leder.

Cyril Ramaphosa, der er Sydafrikas vicepræsident, overtager posten som ANC-leder fra den nuværende sydafrikanske præsident, Jacob Zuma.

ANC har vundet hvert eneste valg i Sydafrika siden afslutningen på det hvide mindretalsstyre i 1994. Vinder partiet også valget i 2019, står Ramaphosa til at blive landets næste præsident.

/ritzau/Reuters