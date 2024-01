Anders Breivik bryder ud i gråd og hævder at være selvmordstruet

Drabsdømte Anders Breivik græd, da han tirsdag skulle afgive forklaring under et retsmøde i Ringerike-fængslet i Norge.

Breivik har sagsøgt den norske stat, da han mener, at hans menneskerettigheder bliver krænket i fængslet, hvor han sidder isolation.

- Jeg tror ikke, jeg kan overleve meget længere uden meningsfulde menneskelige relationer, sagde Breivik.

Anders Breivik blev i 2012 idømt 21 års forvaring for at have dræbt 77 personer under to angreb henholdsvis i regeringskvarteret i Oslo og på en socialdemokratisk ungdomslejr på øen Utøya.

Kort efter blev han anholdt, og han har siden siddet i isolation.

- Jeg er stadig et menneske, og der er grænser for, hvor meget et menneske kan holde til.

- Hver dag er et mareridt. Jeg overvejer selvmord hver dag, sagde den nu 44-årige Breivik under tirsdagens høring.

Breivik dræbte otte personer med en bilbombe i Oslo 23. juli 2011, hvorefter han tog til Utøya og dræbte 69 personer - hovedsageligt unge medlemmer af Arbeiderpartiet - med skud.

Den civile retssag begyndte mandag. Den føres ved byretten i Oslo, men afvikles i en gymnastiksal i Ringerike-fængslet cirka 35 kilometer nordvest for den norske hovedstad.

Under retsmødet spurgte advokat Andreas Hjetland, der repræsenterer den norske regering, hvad Breivik mener om det, han gjorde på Utøya.

- Jeg er ked af det, jeg gjorde. Jeg er villig til at opgive politik, sagde Breivik, som ikke lagde skjul på sine stærkt højreorienterede holdninger i forbindelse med angrebet på ungdomslejren.

Breiviks advokater mener, at den norske stat bryder Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Konkret peger advokaterne på den del af konventionen, der handler om, at ingen mennesker bør udsættes for "tortur eller umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf".

