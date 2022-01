Anders Breivik får tre timer til at tale for prøveløsladelse

Er den norske massemorder Anders Behring Breivik stadig så farlig, at samfundet skal beskyttes mod ham ved at holde ham indespærret i et fængsel?

Det spørgsmål skal en domstol i Norge tage stilling til, efter at Breivik har anmodet om at blive prøveløsladt.

- Det er det, hele sagen drejer sig om, siger Breiviks advokat Øystein Storrvik, som ikke ønsker at udtale sig om det centrale spørgsmål, inden sagen begynder tirsdag.

- Jeg kommer først og fremmest til at koncentrere mig om, at afsoningen har været uændret for Breivik. Uanset hvor grusomme ting man har gjort, så skal der være elementer af fremskridt i afsoningen. De er for Breivik helt fraværende, siger Øystein Storrvik.

I juli 2011 gennemførte Breivik et angreb på øen Utøya og ved regeringskvarteret i Oslo. I alt 77 mennesker mistede livet.

Året efter blev den nu 42-årige Breivik idømt forvaring i 21 år. De norske regler siger, at man kan anmode om prøveløsladelse efter afsoning i ti år.

I sommer blev Breiviks begæring afvist af anklagemyndigheden.

Derefter blev Breiviks krav sendt videre til retssystemet, og tirsdag indleder Telemark Tingrett retsbehandlingen af spørgsmålet.

Domstolen ventes at træffe afgørelse torsdag efter at have fået belyst, om vilkårene for en prøveløsladelse er opfyldt.

Retten i Telemark dækker geografisk blandt andet Skien, og det er netop i et fængsel i denne by, at massemorderen i en specialbygget afdeling afsoner som eneste indsatte.

Den sikkerhedsansvarlige psykiater i fængslet, Randi Rosenqvist, har tidligere oplyst, at hun skal afgive vidneforklaring i retten.

- Jeg skal redegøre for den psykologiske udvikling, Breivik har gennemgået i den tid, han har siddet i forvaring, siger hun.

Psykiateren har skrevet flere risikovurderinger om Breivik og har ved flere tidligere lejligheder advaret mod at stole på udsagn fra ham.

Selv har Breivik erklæret, at han ikke længere er militant, og at han afstår fra brug af vold. Imidlertid har han flere gange benyttet sig af højreekstreme hilsner.

Tidligere har statsadvokat Hulda Karlsdottir oplyst, at anklagemyndigheden vil modsætte sig en prøveløsladelse.

Breivik får selv mulighed for at tale sin sag tirsdag. Retten har afsat cirka tre timer til at høre hans forklaring.

- Jeg vil ikke foregribe hans udsagn. Det må komme frem i retten, siger Øystein Storrvik.

Advokaten oplyser, at Breivik nøje har planlagt, hvordan han skulle bruge sin taletid.

/ritzau/NTB