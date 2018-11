Anders Samuelsen ser frem mod afklaring om brexit

Udenrigsministeren mener, at EU og Storbritannien har brug for hinanden, også når briterne træder ud af EU.

Får den britiske premierminister, Theresa May, et ja eller nej, når hun onsdag klokken 15 dansk tid mødes med sit kabinet af ministre?

Premierministeren skal her forsøge at få godkendt aftaleteksten på teknisk niveau til Storbritanniens udtræden af EU, brexit.

Også i Danmark bliver udfaldet af onsdagens møde afventet med spænding.

Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) udtrykker - ligesom statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) gjorde tirsdag - glæde over, at der omsider kommer bevægelse i sagen.

- Det har vi ventet på, og vi troede også for tre-fire uger siden, at vi var tæt på, at der for alvor skete noget bevægelse.

- Meget tyder på, at det sker nu, og det er rigtig godt. For vi har alle en interesse i, både briterne og os andre, at der kommer en afklaring, siger Anders Samuelsen.

23. juni 2016 stemte et flertal i den britiske befolkning for at forlade EU.

Siden har Storbritannien og EU forhandlet om vilkårene for briternes exit. Flere britiske ministre har siden trukket sig i protest over forhandlingerne.

Indholdet i aftaleteksten, som Theresa May har med til mødet, er ukendt for offentligheden.

Anders Samuelsen venter med at kaste sig ud i analyser, indtil han kender detaljerne i sagen.

- Nu afventer vi en tilbagemelding fra briterne, fra det britiske kabinet, og derefter kommer der en tur i parlamentet.

- Men forhåbentlig ender de med at lande noget fornuftigt, som gør, at vi kan komme videre.

- Vi har et stort behov for at holde briterne tæt på os, og briterne har et stort behov for at have adgang til det indre marked. Det gør forhåbentlig, at vi kan lande en løsning, siger udenrigsministeren.

Storbritannien træder ud af EU i marts næste år.

/ritzau/