Andersson: Dansk koranbeslutning gør det værre for Sverige

Danmarks beslutning om at gøre koranafbrændinger ulovlige kan forværre Sveriges situation.

Det siger den tidligere socialdemokratiske statsminister i Sverige, Magdalena Andersson, til mediet SVT.

Hun er ikke sikker på, at den danske vej vil være den rigtige for Sverige.

Hidtil har koranafbrændinger i Sverige og Danmark været tolereret. Det er sket med henvisning til retten til at ytre sig.

Den danske regering oplyste fredag, at den vil fremsætte et forslag til lov, der vil forbyde afbrændinger og skænding af Koranen og andre religioners hellige skrifter. Overtrædelser kan straffes med op til to års fængsel.

- Hidtil har Danmark og Sverige i denne korankrise kunnet stå sammen. Det, som sker, når danskerne ændrer deres lovgivning, er, at vi vil stå alene tilbage og havner i en meget udsat situation.

- Verdens blik vil være rettet mod os, siger Magdalena Andersson.

Hun efterlyser, at den borgerlige svenske regering gør det tydeligt, hvordan den vil beskytte den svenske befolkning.

Det svenske sikkerhedspoliti Säpo har for nylig advaret om, at der er forhøjet risiko for terror mod Sverige som følge af koranafbrændinger.

/ritzau/