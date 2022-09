De svenske socialdemokrater har haft et godt valg, fastslår den svenske statsminister på valgnatten.

Andersson vil give det demokratiske maskineri lov til at arbejde

Holder de foreløbige resultater stik, og vinder blå blok over rød blok i Sverige, mister Magdalena Andersson statsministerposten. Alligevel mener hun, at Socialdemokraterna har haft et godt valg.

Det siger hun i en tale natten til mandag.

- Nu skal vores store demokratiske maskineri have lov til at arbejde, siger Andersson ifølge Expressen.

Hun gentager desuden den svenske valgmyndigheds oplysning om, at et foreløbigt resultat ikke kommer til at blive kendt i nat.

- Selv om valgresultatet er usikkert, kan jeg slå én ting fast allerede: Vi socialdemokrater har haft et godt valg. Opbakningen til os er vokset, og det er tydeligt, at svensk socialdemokrati står stærkt, siger hun ifølge SVT.

Ifølge Sveriges valgmyndighed vil et foreløbigt resultat af valget tidligst stå klart onsdag, når alle udlands- og brevstemmer er talt op.

Det oplyser den svenske valgmyndighed til nyhedsbureauet TT.

Socialdemokraterna står ifølge de foreløbige resultater til 30,5 procent af stemmerne. Det er en fremgang på 2,2 procentpoint sammenlignet med valget i 2018.

/ritzau/