Andet israelske angreb på et døgn rammer militære mål i Syrien

En soldat er dræbt i det andet israelske luftangreb mod militære mål i Syrien inden for mindre end et døgn.

En soldat er blevet dræbt og to andre såret i et israelsk missilangreb på en luftbase i Syriens Homs-provins.

Det oplyser en unavngiven militærkilde til det syriske nyhedsbureau Sana sent søndag aften.

Luftangrebet mod flybasen T-4 i Homs har desuden beskadiget et våbendepot, oplyser militærkilden.

Angrebet er det andet af sin slags inden for mindre end 24 timer.

Ved daggry søndag blev tre soldater dræbt og syv andre såret i et israelsk angreb mod militære positioner i det sydlige Syrien nær Golanhøjderne, som Israel har annekteret.

Også dette angreb forårsagede materielle skader.

Ifølge Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder ramte israelske krigsfly søndag ved daggry positioner og et våbendepot, som tilhører iranske tropper og deres allierede i den libanesiske bevægelse Hizbollah.

Kort efter bekræftede Israels militær, at det havde angrebet adskillige militære positioner i Syrien. Ifølge Israel skete det som en reaktion på to raketter, der var blevet affyret fra Syrien sent lørdag aften.

Ifølge Israels militær kom ingen til skade som følge af det syriske angreb, ligesom at der heller ikke skete materiel skade.

Israel kæmper for, at Iran, som har sendt styrker for at hjælpe den syriske præsident, Bashar al-Assad, i den syriske borgerkrig, ikke får en permanent militær tilstedeværelse i Syrien.

I årevis har Israel ikke officielt ville bekræfte angreb mod iranske styrker i Syrien. Men i løbet af de seneste måneder er militære og politiske ledere i Israel blevet mere åbne om disse aktiviteter.

