Andre knivangreb i Frankrig i år

* 3. januar: I en park syd for Paris bliver en mand, der går sammen med sin kone, dræbt af en gerningsmand med kniv. To andre bliver såret, før gerningsmanden bliver skuddræbt af politiet. En antiterrorenhed overtager efterforskningen, efter at det står klart, at gerningsmanden kort tid forinden var konverteret til islam.

* 4. april: I Romans-sur-Isère i det sydøstlige Frankrig knivstikker en 33-årig sudaneser flere personer, hvoraf to dør. Hændelsen bliver undersøgt som "drab med forbindelse til en terrororganisation".

* 25. september: To personer kommer alvorligt til skade, da en mand angriber dem med en kniv uden for det kontor, hvor satiremagasinet Charlie Hebdo tidligere lå. Det sker tre uger inde i en retssag, hvor anklagede for angrebet mod Hebdo i 2015 er for en domstol.

