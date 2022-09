Andreas Norlén genvalgt som Sveriges talman

Sveriges nye riksdag har mandag genvalgt Andreas Norlén som formand for den parlamentariske forsamling i Stockholm.

Norlén, som er fra det konservative parti Moderaterna, er genudnævnt til sin post som formand for parlamentet. Han skal dermed lede forhandlingerne om en ny regering. Formandsposten kaldes i Sverige "talman".

I Riksdagen har de fire borgerlige partier - Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna og Liberalerna - flertal.

Sverigedemokraterna er det næststørste parti i Riksdagen efter Socialdemokraterna, der nu er på vej i opposition.

- Vi byder Andreas Norlén velkommen som genudnævnt talman, siger Magdalena Andersson (S).

Annie Lööf understregede, at Centerpartiet også har stor tillid til Norlén som talman.

Talmanspræsidiet består af en talman og tre vice-talmän.

Moderatledaren Ulf Kristersson siger mandag, at han er tilfreds med, hvordan regeringsforhandlingerne skrider fremad. Han siger, at han har en "klar forestilling" om, hvordan hans regering skal se ud".

Han skal onsdag mødes med Norlén og sætte ham ind i, hvor tæt partierne er på at blive enige om et regeringsgrundlag.

Norlén siger, at han venter en regeringsdannelse først vil være på plads om et stykke tid, men han vurderer, at det kommer til at gå hurtigere end efter valget i 2018. Dengang tog det 134 dage.

I forhandlingerne om regeringsmagten mellem de fire borgerlige partier, er der en del fokus på den sikkerhedspolitiske situation i forbindelse med Ruslands mobilisering af 300.000 personer til krigen.

Moderaterna signalerede mandag, at mere avancerede våben vil blive sendt til Ukraine, hvis partiet får dannet en regering.

/ritzau/TT