Angela Merkel melder klar til ny tørn

Over fire måneder efter valget er de tyske politikere endelig klar med en ny regering. Angela Merkel er atter i spidsen for en regering med socialdemokraterne.

Den sidste frist for at blive enig blev overskredet, nætterne blev taget i brug for at slibe de hårde knaster af.

Men onsdag formiddag gav de trætte forhandlere hinanden hånden, og der steg langt om længe hvid røg op fra forhandlingslokalerne i Berlin, den tyske hovedstad.

Forbundskansler Angela Merkel og hendes konservative parti CDU har sammen med søsterpartiet CSU i Bayern indgået en ny koalitionsaftale med socialdemokraterne (SPD).