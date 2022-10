Angelina Jolie beskylder Brad Pitt for vold mod deres børn

Under et skænderi på en flyvetur tog Brad Pitt kvælertag på sit eget barn, hævder ekskonen Angelina Jolie.

I en verserende retsstrid mellem filmstjernerne og det tidligere ægtepar Angelina Jolie og Brad Pitt er der tirsdag kommet beretninger om vold frem.

Angelina Jolie beskylder sin eksmand for flere tilfælde af vold og ydmygelse af deres fælles børn.

Det hele skulle være foregået på en flyvetur fra den amerikanske delstat Californien til Frankrig i efteråret 2016.

I retsdokumenterne beskriver Jolie, at ægteparret kom ud i et voldsomt skænderi, hvor hendes mand "greb om hendes hoved" og ruskede hende. Ifølge dokumenterne slog han også børnene i ansigtet og hældte øl og rødvin ud over flere af dem.

Konfrontationen begyndte på flyets toilet, hvor Brad Pitt sagde til sin hustru, at hun viste børnene "for meget ærbødighed".

- Pitt greb Jolie om hovedet og ruskede hende, og så ruskede han hende i skuldrene, inden han skubbede hende ind i badeværelsets væg, står der i retsdokumenterne.

- Da et af børnene verbalt forsvarede Jolie, kastede Pitt sig mod barnet, mens Jolie greb om ham bagfra for at forsøge at stoppe ham.

Retsdokumenterne er indgivet af Angelina Jolies hold af advokater i en civil sag. Der er ikke ført nogen former for beviser endnu. Amerikansk politi har allerede efterforsket sagen, og Pitt er aldrig blevet sigtet eller tiltalt i sagen.

- Børnene skyndte sig ind og forsøgte på modig vis at beskytte hinanden. Inden det var overstået, havde Pitt taget kvælertag på et af børnene og slået et andet i ansigtet. Nogle af børnene tryglede Pitt om at stoppe. De var alle skræmte. Mange af dem græd, lyder det i dokumenterne fra Angelina Jolie.

Angelina Jolie og Brad Pitt har seks børn sammen. Tre af dem er deres biologiske, mens tre er adopteret.

De to filmstjerner har for nuværende en tvist for retten, som drejer sig om deres fælles vingård i Frankrig, Chateau Miraval.

Brad Pitt har anklaget Angelina Jolie for at forsøge at stille ham i et dårligt lys ved at sælge hendes andel i gården til investeringsfonden Stoli Group, som er delvist ejet af den russiske milliardær Juri Sjefler.

Sjeflers selskab er baseret i Letland, og russeren er en udtalt kritiker af præsident Vladimir Putin.

Angelina Jolie hævder, at salget af hendes andel kun kom i stand, efter at hun havde tilbudt Pitt at købe hendes andel flere gange.

Ifølge Jolie krævede Pitt, at aftalen omfattede tavshedspligt, der ville have forhindret hende i at omtale hendes tidligere ægtemands påståede mishandling af hende og børnene.

Ifølge Angelina Jolie skete skænderiet på flyet 14. september 2016. To dage senere søgte hun om skilsmisse. Skilsmissen med Brad Pitt blev formaliseret i 2019.

/ritzau/AFP