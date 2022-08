Angolas præsident og regeringsparti vinder tæt valg

Valgkommissionen i Angola erklærer regeringspartiet Folkebevægelsen for Angolas Befrielse (MPLA) og præsident João Lourenço som vindere af sidste uges valg.

João Lourenço får dermed sin anden periode som præsident.

Samtidig vil MPLA have haft regeringsmagten i mere end 50 år, når der om fem år igen er parlamentsvalg i det afrikanske land.

Men i forhold til de to foregående valg er partiets popularitet blandt de omkring 14 millioner stemmeberettigede på kraftig retur.

MPLA får 124 pladser af parlamentets 220 pladser. Det er de folkevalgte, som udnævner præsidenten, og dermed er Lourenco sikret yderligere fem år på posten.

Det skriver den britiske avis The Guardian.

Den 68-årige João Lourenco er tidligere general. Han kom til magten i 2017 som MPLA's afløser for José Eduardo dos Santos, der i 38 år ledede Angola med hård hånd.

MPLA fik 51,2 procent af stemmerne, oplyser valgkommissionen.

Det er partiets dårligste resultat nogensinde. MPLA har regeret landet, siden det blev selvstændig i 1975.

Ved det forrige valg i 2017 opnåede MPLA en opbakning på 61 procent, mens det fik 72 procent af stemmerne i 2012. Partiet er således gået tilbage med cirka 20 procentpoint i løbet af ti år.

Det største oppositionsparti, Unita, fik knap 44 procent af stemmerne. Det er partiets hidtil bedste valgresultat.

Det endelige udfald svarer stort set til et foreløbigt resultat, som blev offentliggjort fredag, da 97 procent af stemmerne var talt op.

Lederen af Unita, Adalberto Costa Júnior, sagde i den forbindelse, at partiet ikke ville anerkende resultatet.

Ifølge Costa Júnior var der uoverensstemmelser mellem valgkommissionens og Unitas egen optælling af stemmerne. Unita-lederen har endnu ikke kommenteret mandagens endelige resultat.

Analytikere siger ifølge The Guardian, at oppositionen vil stå over for et dilemma, hvis den afviser det officielle resultat.

Hvis Unita igangsætter en kampagne med protester i gaderne, vil det ifølge analytikerne efterlade partiet åben for beskyldninger om bevidst at fremprovokere uro.

