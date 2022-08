Angolas regeringsparti står til at fastholde magten

Angolas mangeårige regeringsparti, MPLA, ser ud til at forblive ved magten i det centralafrikanske land efter onsdagens parlaments- og præsidentvalg.

Med 33 procent af stemmerne talt op står MPLA til en opbakning på 60,65 procent. Det oplyser valgkommissionen i Angola natten til torsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det største oppositionsparti, Unita, får 33,85 procent af stemmerne.

MPLA har været ved magten, siden Angola blev selvstændigt i 1975.

Forud for onsdagens valg havde kommentatorer talt om det mest tætte valg nogensinde, siden landet opnåede uafhængighed fra Portugal for næsten 50 år siden.

- Vi kan anse valget for at være en succes, og det blev afviklet på eksemplarisk vis, sagde Lucas Quilundo, en talsmand for valgkommissionen, efter at stemmelokalerne lukkede onsdag, skriver nyhedsbureauet AFP.

Det endelige resultat ventes i løbet af få dage.

/ritzau/