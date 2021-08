Blodbadet i Kabul torsdag skærper indtrykket af et ydmyget USA og kan give jihadister yderligere blod på tanden. Men amerikanerne vil ud af Afghanistan, og præsident Joe Biden kan ride stormen af

Krigen i Afghanistan endte på samme måde, som den begyndte: Med et blodigt terrorangreb mod USA og et løfte fra landets præsident om, at de skyldige vil blive jagtet og straffet.