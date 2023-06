Angreb i Moskva var måske rettet mod efterretningsagenters hjem

Et droneangreb i Moskva i sidste uge så ud til at være rettet mod hjem tilhørende russiske efterretningsofficerer.

Det oplyser unavngivne amerikanske embedsmænd ifølge NBC News.

Angrebet tirsdag i sidste uge var det første angreb mod et boligområde i den russiske hovedstad, siden Rusland indledte sin invasion af Ukraine i februar sidste år.

En højtstående amerikansk embedsmand og en medarbejder i Kongressen, begge med viden om sagen, fortæller, at droneangrebene så ud til at være rettet mod russiske efterretningsofficerers hjem i Moskva.

Mindst én af de lejlighedsbygninger, der blev ramt, har forbindelse til den russiske efterretningstjeneste SVR. Det viser data fra den amerikanske efterretningsplatform Strider Technologies.

Det står ikke klart, om nogle SVR-officerers hjem blev beskadiget, eller om nogle russiske efterretningsansatte blev såret.

- Dette var ikke noget tilfældigt angreb på en velhavende forstad, siger Eric Levesque, der er driftschef og medstifter af Strider Technologies, til NBC News.

- Angrebet rammer ind i hjertet af den psykologiske krigsførelse i Rusland-Ukraine-konflikten, som for første gang når ind i boligkvartererne i Moskva, tilføjer han.

Russiske myndigheder har givet Ukraine skylden for angrebene, som de siger involverede otte droner, som angiveligt forårsagede mindre skader på flere bygninger.

Embedsmænd og politikere fra Rusland har i ugevist beskyldt Ukraine for at stå bag droneangreb mod russiske mål.

For nylig beskyldte guvernøren i Pskov-regionen, Mikhail Vedernikov, Ukraine for at stå bag et droneangreb, som forårsagede en eksplosion på et olieraffinaderi i regionen.

Og 3. maj eksploderede en drone over Kreml, den opmurede fæstning i midten af Moskva, hvor Ruslands præsident, Vladimir Putin, har sit kontor. Også her mener Rusland, at det var Ukraine, som stod bag.

I sidste uge sagde Mykhajlo Podoljak, der er rådgiver for den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, at hans land "intet direkte har at gøre" med droneangrebene.

/ritzau/