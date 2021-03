Angreb i sydsvensk by efterforskes som drabsforsøg

En 22-årige mand, som er anholdt i den svenske by Vetlanda, er sigtet for drabsforsøg - ikke for terror.

Den 22-årige mand, som er anholdt efter et angreb i den sydsvenske by Vetlanda onsdag, er sigtet for drabsforsøg. Sagen efterforskes ikke som en terrorsag, siger Adam Rullman fra anklagemyndigheden til TT.

- Der har været en omfattende efterforskning, hvor mange er afhørt, og der er fortaget ransagninger hos den mistænkte, siger Rullman.

Den 22-årige er kort blevet afhørt af politiet, men motivet til angrebet er fortsat ukendt.

Rullman vil ikke oplyse, hvilket statsborgerskab den 22-årige har, men han fastslår, at han har "koblinger til et andet land".

Svensk politi fik ved 15-tiden onsdag et alarmopkald om, at en bevæbnet mand var gået til angreb på personer nær en togstation i den sydsvenske by, der ligger 75 kilometer sydøst for Jönköbing.

En politipatrulje stoppede omkring 15 minutter senere en ung mand med et stik- eller slagvåben, som havde såret syv personer med. Den anholdte blev såret af skud og er indlagt. Han er uden for livsfare.

Tre af ofrene fik livstruende skader, mens to andre har "alvorlige" skader. Det oplyser Region Jönköping ifølge det svenske nyhedsbureau TT.

Det er ifølge Expressen en 22-årig afghansk mand, der tidligere er dømt for narkotikakriminalitet og misbrug af cannabis.

Det svenske politi ventes at holde pressemøde om sagen klokken 15 torsdag.

Angrebene skete forskellige steder i området ved Vetlandas station.

/ritzau/TT