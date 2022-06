Angreb på kirker får Ukraine til at kræve Rusland smidt ud af Unesco

Over pinseweekenden ramte billeder af en historisk ukrainsk-ortodoks kirke i brand flere sociale medier. Trækirken hører til Sviatohirsk Lavra-klostret i Donetsk-regionen, der er et af Ukraines helligste områder, og som ifølge nyhedsbureauerne AP og Reuters nu er brændt ned.

Repræsentanter for henholdsvis Rusland og Ukraine beskylder hinanden for at være ansvarlige for branden, som lokale medier beskriver som forårsaget af artilleribeskydning. Navnligt har branden fået Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, til i en video på sociale medier at beskylde Rusland for bevidst og systematisk at ødelægge ukrainske kultur og historie. Ukraine anmoder derfor Unesco, FN’s organisation for uddannelse, kultur, kommunikation og videnskab, om at ekskludere Rusland.