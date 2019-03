Angrebet i Christchurch

* Fredag den 15. marts blev to moskéer i byen Christchurch i New Zealand angrebet af en bevæbnet mand.

* Omkring 100 mennesker blev ramt af skud, hvoraf 50 mistede livet.

* Angrebet var målrettet mod muslimer til fredagsbøn i moskéerne Al Noor og Linwood.

* Gerningsmanden bar et kamera, som filmede angrebene og sendte billederne live via Facebook.

* Den mistænkte gerningsmand, en 28-årig australsk mand, er anholdt og sigtet for drab.

* Den 28-årige, der publicerede et "manifest" før angrebet, menes at have handlet på egen hånd.

/ritzau/