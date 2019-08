Angrebet i El Paso

* En mand åbnede lørdag ild i en Walmart-butik i El Paso, der ligger ved USA's grænse til Mexico i delstaten Texas.

* 20 personer mistede livet, og 26 andre kom til skade.

* Politiet har anholdt og sigtet en 21-årig formodet gerningsmand, der risikerer dødsstraf. Sagen efterforskes som "hjemlig terrorisme".

* Samme mand menes at stå bag en tekst, der blev offentliggjort på hjemmesiden 8chan få minutter før angrebet.

* Teksten er et slags manifest, hvor der står, at "angrebet er et svar på den latinamerikanske invasion" af Texas.

Kilder: Reuters, BBC.

/ritzau/