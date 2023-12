Angrebsmænd tog fire gidsler og dræbte ni i mineangreb i Peru

Bevæbnede mænd har dræbt ni personer og såret 15, da de angreb en guldmine i Peru med sprængstoffer og tog gidsler.

Det oplyser Perus indenrigsministerium sent lørdag.

Politiet har "taget kontrol over situationen", syv personer er blevet anholdt og våben er blevet beslaglagt. Det oplyser ministeriet.

Ministeriet oplyser desuden, at det har sendt specialstyrker, som skal supplere det lokale politi, til området.

Angrebsmændene kom ind i mineskakten ved at bruge sprængladninger. Herefter var der en voldelig konfrontation med sikkerhedspersonalet fra mineselskabet.

De bevæbnede mænd tog fire personer som gidsler.

Peru er verdens andenstørste producent af kobber, ligesom landet også er en vigtig producent af sølv og guld.

Angrebet på minen sker omtrent et år, efter at den daværende præsident, Pedro Castillo, blev fjernet fra posten.

Han forsøgte angiveligt at opløse kongressen og lede landet på egen hånd.

Det fik efterfølgende hans tilhængere til at gå på gaden i store demonstrationer mod regeringen. Demonstranterne krævede blandt andet, Dina Boluarte, som overtog præsidentembedet fra Castillo, gik af.

Adskilligere mennesker mistede livet i forbindelse med demonstrationerne, og i januar måtte landets regering erklære nødtilstand i hovedstaden, Lima, samt tre andre regioner.

Urolighederne førte også til, at 418 turister måtte reddes ud af den gamle inkaby Machu Picchu i Peru.

Det skete, efter at demonstranter havde angrebet en kobbermine, som ligger på vandreruten hen til Machu Picchu.

I februar blev ruten til Machu Picchu åbnet igen, efter at der blev indgået en aftale mellem turistvirksomheder, myndigheder og lokale ledere, som garanterede for sikkerheden og mulighed for transport til området.

/ritzau/Reuters