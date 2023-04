To anholdt for at drive hemmelig politistation for Kina i New York

Amerikansk politi har anholdt to mænd, der mistænkes for at have drevet en kinesisk "hemmelig politistation" i New York.

Det meddeler den føderale anklager i bydelen Brooklyn i New York ifølge Reuters.

Den formodede hemmelige politistation lå i kvarteret Chinatown.

De to mænd vil blive sigtet for at fungere som agenter for Kinas regering uden at have informeret amerikanske myndigheder, meddeler anklageren.

Den ene af de to har amerikansk statsborgerskab, skriver New York Times. Den anden mands statsborgerskab er ikke umiddelbart kendt.

De ventes at blive fremstillet for en dommer senere mandag.

- Denne retsforfølgelse afslører den kinesiske regerings åbenlyse krænkelse af vort lands suverænitet ved et etablere en hemmelig politistation midt i New York City, siger anklager Breon Peace i en meddelelse fra USA's justitsministerium.

- De mistænkte og deres medsammensvorne fik til opgave at udføre den kinesiske regerings vilje, herunder at hjælpe med at finde en kinesisk dissident, der bor i USA, uddyber anklageren.

Samtidig er det kommet frem, at USA sigter 34 medlemmer af Kinas politi for at forsøge at undertrykke personer i USA, der er kritiske over for Kinas regering. Det rapporterer tv-stationen CNN.

Alle 34 menes at befinde sig i Kina, oplyser justitsministeriet ifølge CNN.

/ritzau/Reuters