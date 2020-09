Anholdt skyder og dræber betjent i London

23-åring, som skyder betjent ved fængsel i London, retter våben mod sig selv og bliver livsfarligt såret.

En britisk betjent blev tidligt fredag skudt og dræbt af en 23-årig mand, som blev tilbageholdt ved et fængsel i det sydlige London.

Herefter rettede gerningsmanden tilsyneladende sit våben mod sig selv og skød. Hans tilstand beskrives som kritisk.

Ifølge politiet udspillede skuddramaet sig klokken kvart over to fredag morgen. Betjenten blev forsøgt behandlet på stedet, men han blev ved ankomsten til hospitalet erklæret død.

Ifølge BBC var den anholdte tilsyneladende ved at blive kropsvisiteret, da han trak et våben frem.

Betjente på stedet besvarede ikke beskydningen. For ifølge BBC rettede den 23-årige våbnet mod sig selv og skød i et muligt forsøg på at begå selvmord.

En drabsefterforskning er sat i værk.

Indenrigsminister Priti Patel udtrykker chok over drabet på betjenten.

- Det er en sørgelig dag for vores land og endnu en forfærdelig påmindelse om, hvordan vore politiofficerer bringer sig selv i fare hver eneste dag for at give resten af os sikkerhed, siger han.

Britiske betjente bærer som en del af den daglige rutine ikke våben. En måling i 2017 pegede på, at de heller ikke ønsker det.

/ritzau/Reuters