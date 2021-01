Anholdte, døde og sårede fra Capitol Hill

* 52 personer blev onsdag aften lokal tid anholdt i Washington D.C. i forbindelse med Trump-tilhængeres stormløb på Kongressen.

* Torsdag blev yderligere 16 anholdt, og politiet forventer flere anholdelser, efterhånden som de indtrængende personer bliver identificeret.

* En kvinde fra Californien døde efter at være blevet skudt af en betjent inde i Kongressen.

* To mænd og yderligere en kvinde døde også. Myndighederne har om de tre kun oplyst, at de døde efter en "lægelig nødsituation".

* 14 betjente blev kvæstet under urolighederne. To af dem så alvorligt, at de torsdag fortsat var indlagt på hospitalet.

Kilder: Reuters

/ritzau/