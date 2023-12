Anholdte iranske demonstranter blev ifølge rapport voldtaget

Medlemmer af de iranske sikkerhedsstyrker voldtog og brugte andre former for seksuel vold, da præstestyret i 2022 slog ned på en række regeringskritiske demonstrationer.

Det viser en rapport fra Amnesty International.

I rapporten dokumenterer menneskerettighedsorganisationen 45 tilfælde af voldtægt, massevoldtægt eller seksuel vold mod demonstranter.

Sagerne fordeler sig over halvdelen af de iranske provinser, hvilket har skabt frygt for, at overtrædelserne er del af en bredere tendens.

- Vores research blotlægger, hvordan efterretningsagenter i Iran brugte voldtægt og andre former for seksuel vold til at torturere, straffe og forvolde demonstranter, heriblandt børn ned til 12 år, varig fysisk og psykologisk skade, lyder det fra Amnestys generalsekretær, Agnès Callamard.

Amnesty delte dokumentationen med iranske myndigheder 24. november. Men indtil videre er der ikke kommet noget svar.

Demonstrationerne begyndte i september 2022, efter at den 22-årige kvindelige demonstrant Mahsa Amini døde i politiets varetægt.

Ifølge hendes familie blev hun dræbt af et slag i hovedet. Det har myndighederne konsekvent afvist.

Efter at demonstrationerne formåede at skabe irritation for Irans præstestyre, mistede den landsdækkende bevægelse momentum i slutningen af året.

Det skete, i takt med at styret slog hårdt ned på demonstrationerne og ifølge rettighedsaktivister dræbte hundredvis. Flere tusind blev ifølge FN desuden anholdt.

Ifølge Amnesty drejer 16 af de 45 hændelser i rapporten sig om voldtægt. Det er gået ud over seks kvinder, syv mænd, en 14-årig pige og to drenge på henholdsvis 16 og 17 år.

Seks af dem blev massevoldtaget af op mod ti mandlige efterretningsagenter.

Ifølge rapporten blev voldtægterne desuden udført med "træ- og metalknipler, glasflasker, vandslanger og/eller efterretningsagenternes seksuelle organer og fingre".

Vidnesbyrdene er indsamlet via interviews med ofrene og andre vidner.

/ritzau/AFP