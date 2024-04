Anklagede for Moskva-angreb taler om Ukraine-forbindelse i afhøringer

Flere af de personer, som er anklaget for angrebet mod en koncertsal sidste måned i Moskva, siger i afhøringer bragt på russisk stats-tv, at planen efter angrebet var at tage mod Ukraine.

De siger ligeledes, at de i Ukraine skulle vente på penge, som de var blevet lovet af en koordinator.

Udtalelserne er bragt, efter at det officielle Rusland flere gange har peget på en forbindelse mellem de fire hovedanklagede, som er fra Tadsjikistan, og Ukraine.

Den forbindelse har Rusland påstået, at der er, på trods af at IS har taget skylden for angrebet og offentliggjort videoer af det.

Artiklen fortsætter under annoncen

Vesten samt Ukraine har afvist en ukrainsk forbindelse til angrebet, hvor over 140 blev dræbt, da mænd med automatvåben skød mod koncertgængere i udkanten af Moskva.

I en analyse skriver BBC, at russiske myndigheder "aggressivt" forsøger at skabe en fortælling om, at Ukraine og Vesten stod bag.

Om troværdigheden af afhøringerne skriver det britiske medie:

- Deres ord skal tages med ekstrem forbeholdenhed. I et retsmøde efter deres anholdelse viste mændene tegn på tortur.

Billederne af de fire tadsjikiske mænd under sidste måneds afhøringer er bragt af en række medier. De viser mændene med omfattende skader. En af dem sidder i kørestol.

Ved de senest offentliggjorte afhøringer siger en person, som er anklaget for at organisere angrebet, ifølge det statslige russiske nyhedsbureau Tass, at der var en koordinator ved navn Saifullo.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Saifullo bad os om at tage til Ukraine. Til Kyiv. De ville give os en million rubler der, siger en af de anklagede ifølge Tass.

Det amerikanske medie Politico kalder afhøringer for et forsøg fra Ruslands præsident, Vladimir Putin, på at "skyde skylden" på andre.

Mediet skriver, at det skyldes, at russiske myndigheder "afviste amerikanske advarsler om et kommende terrorangreb i Moskva".

Det er en gruppe inden for Islamisk Stat ved navn IS-K, som har taget skylden for angrebet.

Det står for Islamisk Stat-Khorasan, der opstod i det østlige Afghanistan i slutningen af 2014.

/ritzau/