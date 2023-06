Anklager åbner sag mod fransk betjent der skød og dræbte 17-årig

En fransk anklager har åbnet en sag mod den betjent, der tirsdag skød og dræbte en 17-årig dreng i en forstad til Paris.

Episoden udløste to nætter med protester og uroligheder i Frankrig.

Anklageren, Pascal Prache, siger, at han torsdag vil forsøge at få betjenten for en dommer for at få ham varetægtsfængslet.

Natten til torsdag blev 150 anholdt på tværs af Frankrig i forbindelse med uroligheder oven på protester over den 17-åriges død.

Den 17-årige havde afrikanske rødder, og hans død har pustet til en dybtfølt opfattelse i dele af det franske samfund af, at det franske politi har en brutal fremfærd i kvarterer i Frankrig med indbyggere af anden etnisk baggrund end fransk.

Den 17-årige blev skudt i brystet på klos hold. Der var ifølge Pascal Prache ikke nogle forhold, der betød, at betjenten var i sin gode ret til at skyde.

Betjentene kom i kontakt med den 17-årige, da han blev stoppet af betjentene for en færdselsovertrædelse.

Det lokale politi havde først forklaret, at betjenten skød mod den 17-årige, da denne kørte sin bil imod betjenten.

Den forklaring blev dog modsagt af en videooptagelse af episoden.

Videoen viser to betjente, der står ved den stillestående bils side, mens den ene betjent har trukket sit våben og rettet det mod føreren af bilen.

En stemme kan høres på videoen sige:

- Du får en kugle i hovedet.

Betjenten affyrer derefter tilsyneladende sit våben, samtidig med at bilen abrupt sætter i bevægelse. Bilen kører nogle få meter, før den kører ind i noget. Kort efter er føreren død.

/ritzau/AFP