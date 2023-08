Anklager foreslår retssag mod Trump fra 2. januar 2024

I Washington har den særligt udpegede anklager Jack Smith foreslået den 2. januar 2024 som dato for retssag mod tidligere præsident Donald Trump, viser retsdokumenter ifølge Reuters.

Den særlige anklager har anmodet en føderal dommer om, at retssagen mod Trump, hvor han er anklaget for at få ændret udfaldet af præsidentvalget i 2020 begynde den anden dag i det nye år.

Denne dato betyder, at retssagen ville være i gang blot to uger før de første stemmer afgives ved de republikanske primærvalg i 2024 - en valgkamp, hvor Trump er favorit til at vinde over sit partis øvrige kandidater til præsidentposten.

Jack Smiths kontor siger i de retlige dokumenter omkring forberedelsen af retssagen, at det formentligt vil tage fire til seks uger at få fremlagt hovedpunkterne i deres anklager mod Trump.

Trump erklærede sig i sidste uge ikke skyldig i anklagerne om, at han forsøgte at omstøde resultatet af valget i USA i 2020.

Trump er også anklaget for på ulovlig vis at have opbevaret fortrolige dokumenter i sit hjem i Florida, efter at han forlod Det Hvide Hus. Ifølge tiltalen omhandler nogle af dokumenterne atomprogrammer. Denne sag fører Jack Smith også.

I april erklærede Trump sig ikkeskyldig i en sag, der handler om betaling til pornoskuespilleren Stormy Daniels til gengæld for, at hun tav om en påstået affære. Betalingen fandt angiveligt sted i 2016 kort før præsidentvalget, som Trump vandt.

/ritzau/Reuters