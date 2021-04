Anklager: George Floyd bad om hjælp indtil sidste åndedrag

Retssagen om George Floyds død nærmer sig sin afslutning. Mandag er der afsluttende procedure i sagen.

George Floyd bad om hjælp helt indtil sit "allersidste åndedrag".

Sådan lyder det fra anklager Steve Schleicher, der mandag holder sin afsluttende procedure i retssagen om George Floyds død.

Den tidligere politibetjent Derek Chauvin er tiltalt for drab i sagen.

Eksbetjenten havde sit knæ placeret på Floyds hals i omkring ni minutter i forbindelse med en anholdelse i maj sidste år. Undervejs sagde Floyd flere gange, at han ikke kunne trække vejret.

- George Floyd bad om nåde, indtil han ikke kunne tale mere.

- Han bad om hjælp med sit allersidste åndedrag, men betjenten hjalp ikke. Han fulgte ikke sin træning, han fulgte ikke afdelingens regler om brug af magt. Han udførte ikke hjertemassage, siger Steve Schleicher.

George Floyds død førte til store protester i USA under navnet "Black Lives Matter". Bevægelsen kæmper mod politivold og racemæssig ulighed.

Den tidligere betjent Chauvin er hvid, mens George Floyd var sort.

En video, hvor Chauvin kan ses knæle på Floyds hals, vakte stor opsigt og har også været et gennemgående tema i retssagen.

- Den anklagede sad oven på Floyd i ni minutter og 29 sekunder. Indtil et tidspunkt, hvor han ikke længere havde nogen puls.

- Brug jeres sunde fornuft. I så, hvad I så, siger Steve Schleicher til juryen.

Det har under hele sagen været anklagerens mål at bevise, at Derek Chauvins handlinger forårsagede George Floyds død. Den teori har undervejs i retssagen fået opbakning fra flere lægefaglige ekspertvidner.

Chauvins forsvarsadvokat har mandag aften dansk tid indledt sin procedure.

/ritzau/AFP