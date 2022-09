Anklager i Clinton-Lewinsky-sagen Ken Starr er død

Ken Starr, den særlige anklager, hvis undersøgelser førte til en rigsretssag mod den tidligere amerikanske præsident Bill Clinton, er død i en alder af 76 år.

Det oplyser Ken Starrs familie i en udtalelse tirsdag, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Rigsretssagen mod Clinton fandt sted i 1998.

Starr blev kendt i offentligheden, da han stod bag undersøgelserne af Clintons affære med den tidligere praktikant i Det Hvide Hus Monica Lewinsky.

Undersøgelserne blev nedfældet i en officiel rapport, der blev overleveret til Kongressen. Det blev også til en bestseller, der kommercielt blev solgt under navnet "The Starr Report".

Herigennem fik offentligheden kendskab til stævnemøderne mellem præsidenten og praktikanten formidlet på tungt kancellisprog.

Rapporten kom også frem til, at Clintons forsøg på at dække over affæren var grundlag for en rigsretssag.

- Ifølge frøken Lewinsky har hun udført oralsex på præsidenten ved ni lejligheder. Ved alle disse ni lejligheder har præsidenten kærtegnet og kysset hendes bare bryster, lød det i rapporten ifølge Reuters.

- Hun kaldte ham "smuk", lejlighedsvist kaldte han hende "søde", "baby", andre gange "kære", lød det i rapporten.

Trods rigsretssagen ledte Ken Starrs arbejde ikke til, at Clinton måtte afgive magten i forbindelse med sagen. Ken Starr gentog flere gange i sit arbejde, at ingen - herunder heller ikke USA's præsident - er hævet over loven.

Monica Lewinsky forblev det følgende årti stille og tog ikke del i den offentlige debat. I 2015 talte hun offentligt om, hvordan sagen i ekstrem grad har påvirket hendes liv. Siden har hun ind i mellem udtalt sig om internetadfærd og offentlig ydmygelse med sine egne oplevelser som omdrejningspunkt.

På Twitter skriver Lewinsky som reaktion på Ken Starrs død, at hans person bringer mange "komplicerede følelser" op i hende.

- Mere vigtigt er, at jeg forestiller mig, at det er et smerteligt tab for dem, der elsker ham, skriver Lewinsky.

