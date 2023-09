Anklager i New York: Trump løj om sin milliardformue

I New York siger delstatens justitsminister og chefstatsanklager, Letitia James, at Donald Trump i ekstrem grad synes at have overdrevet størrelsen på sin formue. Han har sagt, at han er 3,6 milliarder dollar rigere, end han reelt er, hedder det.

Udtalelsen fra Letitia James kommer i forbindelse med forberedelsen af en civil retssag mod den tidligere præsident og hans familievirksomhed. Det skriver Reuters.

I forrige uge sagde James, at Trump havde løjet om sin formue.

Han sagde, at han ejede to milliarder dollar mere, end han gjorde. Nu mener hun, at Trumps reelle formue er mellem 1,9 og 3,6 milliarder dollar lavere end det, som Trump har hævdet.

James siger, at hun har "et bjerg af beviser" til at bakke sine udtalelser op. Hun siger, at Trump og hans medarbejdere i Trump Organization løj for at få gunstigere betingelser i forbindelse med lån og forsikringer.

Hun fører et civilt sagsanlæg mod den tidligere præsident og tre af hans børn. De er anklaget for bedrageri.

Trumps advokater ønsker at få hele sagen afvist. De hævder, at Trump "utvivlsomt er mange milliarder dollar værd".

- Der har ikke været noget bedrageri. Der er ingen ofre, siger advokaterne.

Der er berammet et retsmøde i sagen til 22. september af dommer Arthur Engoron.

Sagen er separat i forhold til fire andre retssager, hvor Trump blandt andet er anklaget for at forsøge at få ændret udfaldet af præsidentvalget i 2020, hvor han tabte til demokraten Joe Biden.

Trump har erklæret sig ikke skyldig i alle fire sager.

Letitia James bestrider i anklagerne mod Trump værdisætningerne af hans ejendomme blandt andet af ejendomskomplekset Mar-a-Lago i Florida og hans tredelte penthouse i toppen af Trump Tower midt på Manhattan.

/ritzau/Reuters