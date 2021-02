Anklager i rigsretssag: Trump var ikke en uskyldig tilskuer

Trump er ved rigsretssag anklaget for at have opildnet til oprøret mod Kongressen 6. januar.

USA's forhenværende præsident Donald Trump brugte uger på at opildne sine støtter ved at påstå, at der var foregået svindel ved præsidentvalget.

Dermed stod han i spidsen for "det farlige oprør" ved Kongressen 6. januar.

Sådan lyder argumentationen fra demokratiske anklagere under anden dag i rigsretssagen mod Donald Trump.

- Beviser vil vise, at ekspræsident Trump ikke var en uskyldig tilskuer, siger demokraten Jamie Raskin, som står i spidsen for de ni demokrater, der fungerer som anklagere i sagen.

Han siger videre, at Trump ikke stoppede volden eller beskyttede regeringen. Dermed levede han ikke op til sin pligt som landets leder, mener Raskin.

Senatet har onsdag klokken 18 dansk tid taget hul på hovedparten af rigsretssagen. Her har hver af de to sider op til 16 timer til mundtligt at fremføre deres argumenter.

Trump er anklaget for at have opildnet til det oprør, der fandt sted ved Kongressen i Washington D.C. den 6. januar.

Han er den første præsident i USA's historie, der to gange er blevet stillet for en rigsret.

Han er også den første amerikanske præsident, der stilles for en rigsret, efter at han har forladt embedet.

Kongresmedlem Jamie Raskin indledte tirsdag rigsretssagen med at vise et sammenklip af optagelser fra 6. januar.

Optagelserne viser dels den voldelige indtrængen i kongresbygningen og dels Trumps tale til sine tilhængere kort forinden.

I talen siger Trump blandt andet, at "hvis I ikke kæmper som ind i helvede, har I ikke noget land mere".

Han opfordrer også folk til at marchere op til kongresbygningen og indgyde republikanske politikere mod til at "tage vores land tilbage".

Hans tilhængere indtog Kongressen, netop som de folkevalgte var samlet for formelt at godkende Joe Bidens valgsejr ved præsidentvalget i november 2020.

Fem mennesker døde under stormløbet på Kongressen, heriblandt en politibetjent.

For at dømme Trump skal to tredjedele af Senatet, svarende til 67 medlemmer, stemme for det. Demokraterne og Republikanerne har hver 50 pladser i kammeret.

Det betyder, at samtlige 50 demokratiske senatorer og 17 republikanske senatorer skal stemme imod Trump, hvis han skal dømmes.

Hvis Trump kendes skyldig, kan han udelukkes fra igen at stille op til et føderalt embede.

/ritzau/AFP