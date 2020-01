Anklager kalder Harvey Weinstein et garvet seksuelt rovdyr

Kvinden, som påstår, at Weinstein voldtog hende på et hotelværelse i 2013, blev onsdag identificeret i retten.

Harvey Weinstein er et "garvet" seksuelt rovdyr og en voldtægtsmand, som misbrugte sin magt som en af filmindustriens sværvægtere til at jage sårbare, håbefulde skuespillerinder.

Sådan beskrev anklagemyndigheden onsdag Weinstein, da det første vidne i retssagen afgav forklaring.

Den 67-årige tidligere filmmogul sad og rystede på hovedet, mens anklager Meghan Hast malede et billede af en 140 kilo stor tyran, som med tvang voldtog, ydmygede og manipulerede kvinder og efterlod dem traumatiserede i årevis.

Weinsteins hold af forsvarsadvokater slog tilbage og sagde, at filmproduceren havde engageret sig i samtykkende forhold med de pågældende kvinder. Herunder "et kærligt" forhold med en kvinde, som omtalte Weinstein som sin "uforpligtende kæreste".

For første gang i hele sagen mod Harvey Weinstein blev den kvinde, som hævder, at Weinstein voldtog hende på et hotelværelse i New York i 2013, onsdag identificeret.

Der er tale om en amerikansk skuespillerinde ved navn Jessica Mann.

/ritzau/AFP