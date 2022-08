Anklager kræver 12 års fængsel til Argentinas vicepræsident

En føderal anklager i Argentina kræver 12 års fængsel til Cristina Kirchner, landets tidligere præsident og nuværende vicepræsident, i en omfattende sag om korruption.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Kirchner har ifølge den føderale anklager Diego Luciani bedraget staten ved at omdirigere offentlige midler under sin tid som præsident fra 2007 til 2015.

Hvis den 69-årige Cristina Kirchner skulle blive kendt skyldig i anklagerne, vil hun slippe for at skulle i fængsel, så længe hun er beskyttet af parlamentarisk immunitet.

- Det her er sandsynligvis den største korruptionsmanøvre, der nogensinde har været kendt i landet, sagde Diego Luciani mandag i sin argumentation for en fængselsstraf på 12 år.

Kirchner er blandt andet tiltalt for påstået svigagtig tildeling af offentlige bygge- og anlægskontrakter i provinsen Santa Cruz til forretningsmanden Lazaro Baez.

Ifølge anklageren overfakturerede Baez projekterne, hvoraf flere aldrig er færdiggjort.

Cristina Kirchner bliver efterforsket for en lang række kriminelle forhold. Deriblandt at have modtaget bestikkelse, hvidvaskning af penge og for at stille hindringer i vejen for myndighedernes efterforskning.

Over 100 personer har afgivet vidneudsagn i retssagen mod hende, som begyndte i maj 2019. I 2020 blev sagen sat på pause på grund af covid-19- pandemien.

Hvis hun bliver kendt skyldig, vil det sandsynligvis indebære, at hendes tid som en af Argentinas mest indflydelsesrige politikere vil være forbi, skriver Reuters.

/ritzau/