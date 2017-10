Anklager kræver catalansk politichef fængslet

Catalansk politi undlod at komme spanske politifolk til undsætning og hindrede deres arbejde, mener anklager.

En spansk anklager kræver Cataloniens regionale politichef varetægtsfængslet i en sag om tilskyndelse til oprør.

Politichefen, Josep Lluis Trapero, har ifølge anklagerne afvist at give ordre til at komme den spanske civilgarde til undsætning ved uroligheder forud for Cataloniens omstridte uafhængighedsafstemning 1. oktober.

Politifolk fra civilgarden var i september fanget inde i en catalansk regeringsbygning, som titusinder af demonstranter havde omringet.

Ifølge anklagemyndigheden har Traperos catalanske styrke ligefrem forhindret det nationale politi i at udføre sit arbejde.

I to timer afgav Trapero forklaring ved en domstol i Madrid mandag.

Dommeren i Madrid ventes efter klokken 18 at afgøre, om politichefen skal varetægtsfængsles, skriver AP.

Foruden Trapero efterforskes også en anden catalansk politimand samt to politiske ledere, der støtter catalansk uafhængighed.

Blandt dem er formanden for Cataloniens Nationalforsamling, Jordi Sanchez.

Under retssagen er der fokus på de fire personers gøren og laden under demonstrationer den 20. og 21. september i Barcelona, hvor spansk politi anholdt adskillige højtstående embedsmænd og offentligt ansatte.

De spanske myndigheder siger, at demonstrationerne forhindrede politiet i at gennemføre deres aktioner effektivt. Under demonstrationen kom det til uroligheder, og to politibiler blev smadret.

/ritzau/AP