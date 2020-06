Anklager: Racisme var motivet til drab på tysk politiker

Konservativ politiker, som var fortaler for en mere åben flygtningepolitik, blev dræbt i sin egen baghave.

En retssag blev tirsdag indledt i Frankfurt mod en formodet højreekstremist, som er anklaget for drab på CDU-politikeren Walter Lübcke sidste år.

Den konservative politiker, som var fortaler for en mere åben flygtningepolitik, blev likvideret i sin egen baghave. I alt er to personer tiltalt i drabssagen.

Der var lange køer uden for retsbygningen op til sagens begyndelse. Nogle havde stået i kø hele natten for sikre sig en plads i retslokalet.

Drabet på forbundskansler Angela Merkels partifælle rystede Tyskland og understregede den voksende trussel om højreekstremisme i landet.

Den føderale anklager siger, at den hovedtiltalte i sagen - den 46-årige Stephan Ernst - var motiveret af "racisme og fremmedhad", da han angiveligt skød Lübcke i hovedet den 1. juni 2019.

Ernst kom ind retssalen sammen med den medtiltalte Markus H., som er anklaget for at have hjulpet med at skaffe drabsvåbnet.

Drabet er formentligt den første højreekstreme politiske likvidering i Tyskland siden Anden Verdenskrig.

Walter Lübcke var regeringspræsident i Kassel i det centrale Tyskland og medlem af kansler Angela Merkels Kristendemokrater (CDU).

Han blev fundet på terrassen i sin baghave i Istha få kilometer fra Kassel kort efter midnat 2. juni 2019. Han blev erklæret død to timer senere.

Lübcke var blevet skudt i hovedet på klos hold.

Den 46-årige hovedtiltalte, der er fra Kassel, tilstod drabet og viste politiet, hvor han havde gemt sit våben, men han trak senere tilståelsen tilbage.

Markus H. skal blandt andet have hjulpet med drabet. Den 44-årige menes at have sat Ernst i kontakt med en våbenhandler, ligesom at han angiveligt har hjulpet den hovedmistænkte med skydetræning.

Ernst hævder nu, at Markus H. var sammen med ham på gerningstidspunktet, og at det faktisk var ham, der skød Walter Lübcke.

Dog er efterforskere overbeviste om, at Ernst var alene på gerningsstedet.

Under retssagen er det ventet, at han også skal svare på anklager vedrørende et knivangreb på en irakisk asylansøger i begyndelsen af 2016.

Her blev en irakisk mand stukket med en kniv bagfra i Lohfelden nær Kassel, hvilket forårsagede alvorlige kvæstelser.

Politiet har ikke været i stand til at finde en mistænkt, skønt efterforskere nu mener, at en kniv, der blev fundet i Ernsts besiddelse, er det våben, der blev brugt til knivstikkeriet.

Han står derfor også over for anklager om drabsforsøg og overfald.

Stephan Ernst er en kendt højreradikal i Tyskland, men han var de senere år fløjet under radaren hos den tyske efterretningstjeneste.

