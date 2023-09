Anklager regner med fire måneder lang Trump-sag med 150 vidner

En fire måneder lang retssag med 150 vidner.

Det er anklager Nathan Wades forventning til den sag, som anklagere i Fulton County i delstaten Georgia vil føre mod 19 tiltalte - heriblandt tidligere præsident Donald Trump - om forsøg på manipulation af resultatet i Georgia under præsidentvalget i 2020.

Det siger Wade ved et retsmøde i Fulton County onsdag ifølge nyhedsbureauet AP.

De fire måneder til retssagen indeholder ikke udpegningen af et nævningeting.

Anklagerne ønsker at føre en samlet retssag mod de 19 tiltalte, understreger Wade.

Sammen skal de 19 have forsøgt at omgøre valgresultatet i Georgia, mener anklagemyndigheden.

Alle de tiltalte har erklæret sig ikke skyldige. De har valgt ikke at møde personligt op onsdag til retsmødet.

To af de tiltalte ønsker separate sager.

Distriktsanklager Fani Willis har tidligere anmodet om at få sagen for retten i oktober.

Dommer Scott McAfee er dog skeptisk over for, om det kan lade sig gøre at starte en retssag mod alle 19 tiltalte i oktober. Det skriver CNN.

Trump, som også er tiltalt i tre andre straffesager, er favorit til at blive nomineret som republikanernes præsidentkandidat næste år.

Onsdagens retsmøde er blevet vist live på tv. Det bliver retsmøder i de tre andre straffesager mod Trump ikke.

Trump har også erklæret sig ikke skyldig i de tre andre straffesager. De omhandler forsøg på omgøre præsidentvalget i 2020 mere bredt, håndtering af klassificerede dokumenter samt bogføring af en betaling til pornoskuespilleren Stormy Daniels

