Anklager sagsøger kongresmedlem for at blande sig i Trump-sag

Den amerikanske anklager, som står i spidsen for straffesag mod den tidligere præsident i USA Donald Trump, har sagsøgt et republikansk kongresmedlem i forsøg på at stoppe politikeren fra at blande sig i straffesagen mod Trump.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

I søgsmålet anklager distriktsanklager Alvin Bragg den republikanske politiker Jim Jordan for et "uforskammet og forfatningsstridigt angreb" på retsforfølgelsen af den 76-årige tidligere præsident.

Ifølge den amerikanske avis The New York Times har Braggs kontor modtaget mere end 1000 opkald og e-mails fra Trump-tilhængere, siden ekspræsidenten i sidste måned forudsagde sin egen anholdelse.

Bragg offentliggjorde i sidste uge 34 anklagepunkter mod Trump.

Punkterne dækker blandt andet over, at Donald Trump angiveligt skal have betalt tys-tys penge til to forskellige kvinder, som dermed skal have gavnet hans præsidentkampagne i 2016.

Den ene er pornoskuespilleren Stormy Daniels. Hun hævder at have haft en affære med Trump.

Ekspræsidenten afviser alle anklager og har gentagne gange anklaget Bragg for at stå bag en heksejagt.

Distriktsadvokatens sagsanlæg mod Jim Jordan kommer, efter at republikaneren og to andre partifæller i sidste måned anmodede om, at Bragg afgav forklaring for Kongressen om hans undersøgelse af Trump. På det tidspunkt var anklagepunkterne endnu ikke offentliggjort.

Alvin Bragg er medlem af Det Demokratiske Parti.

De tre republikanere anklagede Bragg for at stå bag en "politisk motiveret anklage" og forlangte, at han udleverede sagens dokumenter.

Trioen er alle medlemmer af Repræsentanternes Hus.

Jim Jordan står derudover også bag en stævning af en tidligere distriktsadvokat fra Braggs kontor. Stævningen forlanger, at distriktsadvokaten afgiver forklaring for amerikanske lovgivere bag lukkede døre.

Braggs kontor har svaret igen med at anklage trioen af republikanske politikere for "et uhørt forhør af en uafklaret lokal retsforfølgelse".

I Braggs søgsmål anklages Jim Jordan for "en gennemskuelig kampagne for at intimidere og angribe" distriktsadvokaten, ligesom det forsøger at forhindre høringer.

/ritzau/