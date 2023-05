Anklager tildeler immunitet til valgmænd i sag om Georgia-stemmer

Anklagere i den amerikanske delstat Georgia har tildelt immunitet til mindst otte personer, der bliver efterforsket for at være en del af en sammensværgelse for at omstøde delstatens valgresultat under præsidentvalget i 2020.

Det fremgår af retsdokumenter, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Her tabte republikanske Donald Trump til demokratiske Joe Biden, der er USA's nuværende præsident.

Med immunitet har de otte mulighed for at afgive forklaring mod enhver anklaget i sagen.

Distriktsadvokat i Fulton County, Fani Willis, forventes til sommer at offentliggøre, om Donald Trump og andre vil blive anklaget for strafbare forhold i forbindelse med indblanding i valget.

Advokat Kimberly Bourroughs Debrow repræsenterer 10 af de i alt 16 valgmænd, der efterforskes for at have tildelt valgmandsstemmer til Trump, selv om Biden vandt i delstaten - og dermed også retten til alle statens 16 valgmandsstemmer.

Af retsdokumenterne fremgår det, at Debrow har oplyst, at "alle af de otte valgmænd, der er blevet tilbudt immunitet, har accepteret".

En talsperson for distriktsadvokat Fani Willis er ikke umiddelbart vendt tilbage på Reuters anmodning om en kommentar på sagen.

Distriktsadvokatens undersøgelse af sagen begyndte kort efter et telefonopkald i januar 2021, hvor Donald Trump spurgte en højtstående embedsmand med ansvar for valget om at "finde" stemmerne til at kunne omstøde Bidens sejr.

Trump går efter at blive den republikanske kandidat ved præsidentvalget i 2024. Han har nægtet at have gjort noget ulovligt i sagen og anklaget Willis, der er demokratisk valgt, for at have politiske motiver.

Trump blev den første tidligere amerikanske præsident, der er anklaget i en straffesag. Det skete, da anklagere i New York i marts rejste tiltale mod ham i en sag om forkert bogføring i forbindelse med tys-tys-penge til en pornoskuespiller ved navn Stormy Daniels i 2016.

/ritzau/