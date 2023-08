Anklager: Trump overvurderede sin formue med 15 milliarder

Før nogen af de fire straffesager, som Donald Trump er tiltalt i, begynder, står den tidligere amerikanske præsident over for et civilt søgsmål i New York.

Her er han anklaget for igennem et årti at have overvurderet værdien af sin personlige formue med op mod 2,2 milliarder dollar hvert år.

Beløbet svarer til omkring 15 milliarder kroner.

Det viser en indberetning ved en domstol i New York, skriver avisen The New York Times.

Artiklen fortsætter under annoncen

Advokater for Donald Trump vil til gengæld have sagen droppet. Blandt andet fordi de mener, at sagen er omfattet af en juridisk tidsbegrænsning.

Justitsministeren i New York, Letitia James, går efter at få Trump og tre af hans børn bandlyst fra at stå i spidsen for familieforetagendet The Trump Organization, skriver The New York Times.

Yderligere går James efter at få Trump til at betale en bøde på omkring 250 millioner dollar - 1,7 milliarder kroner.

- Baseret på de uomtvistelige beviser er ingen retssag krævet for at fastslå, at de anklagede fremlagde stærkt og væsentligt opskruede aktiver, kan man læse i indberetningen.

Dommeren i sagen, Arthur F. Engoron, skal ifølge The New York Times efter planen afholde en høring i slutningen af september og kan muligvis udstede en kendelse da.

Artiklen fortsætter under annoncen

Sagen drejer sig blandt andet om nogle af Trumps mest berømte ejendomme, inklusive hans hjem i Florida, Mar-a-Lago, og Trump Tower i midten af Manhattan.

I indberetningen anklages Trump for at have overvurderet værdien af Trump Tower med 175 millioner dollar i 2018 og 323 millioner dollar i det efterfølgende år.

Trump er favorit til at blive Republikanernes præsidentkandidat til valget i 2024.

Hans fire straffesager tager udgangspunkt i henholdsvis valgsammensværgelse, bogføring, ulovlig håndtering af hemmeligstemplede dokumenter og forsøg på at omstøde valget.

/ritzau/