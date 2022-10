Anklager: Trumps selskab snød i skat i årevis

Domstol i New York har indledt en skattesag mod Trump Organization. Tidligere finansdirektør ventes at vidne.

Ekspræsident Donald Trumps ejendomsselskab har snydt USA's skattemyndigheder i løbet af en periode på 16 år. Det hævdede anklagemyndigheden, da en retssag mod selskabet gik i gang mandag.

Trump Organization betalte selskabets højtstående medarbejdere med frynsegoder uden at indberette det til skattemyndighederne, som loven kræver.

Det var blandt andet husleje og firmabiler, der ikke blev indberettet og betalt skat af. Det skal være sket fra 2005 til 2021, lyder det fra anklager Susan Hoffinger.

- Denne sag handler om grådighed og snyd med skatten, sagde hun, da sagen blev indledt ved en domstol i New York.

- Planen blev gennemført, styret og godkendt på højeste niveau i selskabets regnskabsafdeling, sagde Hoffinger.

Trump Organizations tidligere finansdirektør Allen Weisselberg erklærede sig i august skyldig i skattesnyd.

På det tidspunkt indgik han en aftale om at vidne mod Trump Organization i den sag, der nu er indledt. Til gengæld fik han nedsat sin straf til fem måneders fængsel.

Weisselberg har erkendt at have unddraget skat for indtægter på 1,7 millioner dollar (12,7 millioner kroner).

Han skal blandt andet have snydt i forbindelse med huslejen til en lejlighed i Manhattan og i forbindelse med leasing af to Mercedes-biler.

Trump Organization ejer hoteller, golfklubber og anden form for ejendom rundtom i verden.

Selskabet risikerer en bøde på op mod 1,6 millioner dollar (12 millioner kroner), hvis det bliver dømt i sagen.

Trump Organization har nægtet sig skyldig i anklagerne.

Donald Trump er personligt ikke tiltalt i sagen. Men retssagen er en af flere, hvor han enten personligt eller hans selskab er stævnet.

I en anden sag i New York er Donald Trump og tre af hans voksne børn blevet stævnet for at have indberettet kunstigt høje ejendomsværdier for at kunne optage lån og få skattefordele.

Trump er også ved at blive efterforsket for muligt brud på loven, da han tog hemmeligstemplede dokumenter med sig til sin private bolig i Florida, efter at han havde forladt Det Hvide Hus i januar 2021.

De retlige udfordringer kan blive en belastning for Trump, som går med overvejelser om at stille op igen ved præsidentvalget i 2024.

Retssagen mod Trump Organization forventes at vare over en måned.

/ritzau/Reuters