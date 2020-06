Anklager: Vi har konkrete beviser for Madeleine McCanns død

Tysk anklager i sagen om Madeleine McCanns forsvinden: Vi har "konkrete beviser" for, at hun er død.

En tysk anklager i sagen om den britiske pige Madeleine McCanns forsvinden siger, at han har "konkrete beviser" for, at hun er død.

- Vi har konkrete beviser for, at den savnede Madeleine McCann er død, siger anklager i Braunschweig Hans Christian Wolters.

- Det er konkrete beviser, som vi har - ikke blot indicier, understreger Wolters, som siger, at han ikke er i stand til at offentliggøre præcise informationer.

- Vi har ikke retsmedicinske beviser på Madeleines død - som for eksempel et lig, tilføjer han.

Hans Christian Wolters, som efterforsker den 13 år gamle sag om Madeleine McCanns forsvinden i Portugal, har ifølge det britiske Sky News skrevet et brev til pigens forældre, Kate og Gerry McCann. Men pigens forældre har på deres hjemmeside skrevet, at rapporterne om denne korrespondance er usand.

For to uger siden blev det kendt, at en 43-årig tysk mand er mistænkt for bortførelse og sandsynligvis drab på pigen.

Udviklingen i den britiske sag har også fået belgisk politi til at undersøge den pågældende mand i forbindelse med et uopklaret drab fra 1996.

Madeleine McCann var tre år, da hun forsvandt på en familietur i Portugal i 2007.

Den 43-årige mistænkte er tidligere dømt for blandt andet seksuelle overgreb mod børn og voldtægt af en kvinde.

Ifølge lokale medier ejede den 43-årige mand en ejendom nær det sted, hvor pigen forsvandt, og han befandt sig i området, den dag Madeleine McCann forsvandt.

/ritzau/AFP