Masseskyderi i Texas efterforskes som terror

Skyderiet i El Paso i Texas er indenlandsk terrorisme, siger statsanklager. Anklager vil gå efter dødsstraf.

Amerikanske myndigheder, som er ved at efterforske lørdagens masseskyderi i Texas, behandler det som en terrorsag.

Statsanklager John Bash betegner skyderiet, der kostede 20 mennesker livet, som et tilfælde af indenlandsk terrorisme.

- Vi vil gøre, hvad vi gør med terrorister i dette land, nemlig at sørge for en hurtig og sikker rettergang, siger Bash på en pressekonference søndag.

Anklagemyndigheden i Texas siger, at den vil gå efter at få dødsstraf til den mand, der er anholdt for masseskyderiet i El Paso, der kostede 20 mennesker livet.

- Statens tiltale lyder på overlagt drab, og det vil sige, at han kan idømmes dødsstraf. Vi vil gå efter dødsstraf, siger anklager Jaime Esparza på en pressekonference søndag.

- Lokalsamfundet er rystet og chokeret og sørger over det, der skete her i går.

Samtidig siger en kilde til nyhedsbureauet AP, at det amerikanske justitsministerium overvejer at rejse tiltale for hadforbrydelse. Det kan ligeledes give dødsstraf.

Myndighederne er fortsat ved at efterforske, om der er tale om en hadforbrydelse. Den formodede gerningsmand lagde en racistisk og indvandringsfjendsk tekst op på internettet kort inden skyderiet.

Politiet arbejder nu på at finde ud af, om den formodede gerningsmand - en 21-årig mand fra byen Allen i Texas - skrev teksten.

Mindst to af de kandidater, der håber at blive Demokraternes præsidentkandidat ved næste års valg, kæder skyderiet i Texas sammen med en øget nationalisme og fremmedfjendsk retorik i USA.

- Amerika er under angreb fra hjemlig hvid nationalistisk terror, siger Pete Buttigieg ved et valgmøde søndag.

Beto O'Rourke, der selv kommer fra El Paso, virkede tydeligt rystet over begivenhederne i sin hjemby.

Han mener, at der nu er et tydeligt mere racistisk klima i USA, og han bebrejder præsident Donald Trump for at puste til ilden.

- Han tolerer det ikke blot, han opmuntrer til det ved at kalde indvandrere for voldtægtsforbrydere og kriminelle og forsøge at forbyde alle mennesker fra én religion. Folk reagerer på det, siger O'Rourke ifølge nyhedsbureauet AFP.

Den formodede gerningsmand har tilsyneladende købt det våben, han brugte i skyderiet, på lovlig vis. Det oplyser politichefen i El Paso på en pressekonference søndag.

Skyderiet fandt sted lørdag i en Walmart-forretning ved et butikscenter i byen El Paso i den amerikanske stat Texas.

Det er ifølge nyhedsbureauet Reuters det ottende værste masseskyderi i USA's nyere historie, efter en tilsvarende hændelse i San Diego i 1984, hvor 21 blev dræbt.

Ud over de 20 dræbte meldes mindst 24 personer såret ved skyderiet i El Paso.

/ritzau/AP