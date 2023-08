Anklager vil have Trump for retten inden for et halvt år

Ekspræsident i USA Donald Trump og de 18 andre tiltalte i en sag om valgsvindel i delstaten Georgia skal for retten inden for seks måneder.

Det har hovedanklageren i sagen, distriktsanklager i Fulton County Fani Willis, i hvert fald som mål.

Det siger hun tirsdag, efter at der er rejst tiltale i sagen.

- Vi vil have den her sag til at bevæge sig fremad. Så vi vil bede om en retsdag inden for de næste seks måneder, siger hun ifølge AFP.

Hun ønsker at føre en samlet sag mod de 19 tiltalte, tilføjer hun.

- Det er nu mit kontors pligt at bevise disse anklager i tiltalen ved en retssag, siger Willis.

Det er i delstaten Georgia, at USA's tidligere præsident er tiltalt for 13 forhold i forbindelse med en sag om forsøg på manipulation af resultatet af præsidentvalget, som blev afholdt i november 2020.

Sagen er blevet efterforsket gennem to år. Blandt de andre tiltalte er Trumps advokat Rudy Giuliani og Trumps tidligere stabschef i Det Hvide Hus Mark Meadows.

Ifølge CNN er Trump og de 18 øvrige personer blandt andet tiltalt for "ulovligt at have konspireret og forsøgt at udføre og deltage i kriminel virksomhed", efter at Trump tabte præsidentvalget i den amerikanske delstat Georgia.

Reuters skriver, at Trump er kendt for at trække sager ud og må formodes at forsøge det samme i denne sag, som falder, mens han prøver at blive Republikanernes kandidat til præsidentvalget i 2024.

Sagen kan blive yderligere forsinket af retlige spørgsmål, som kan opstå, fordi det er en special sag.

Juridiske eksperter vurderer over for Reuters, at Trump formentlig også vil forsøge at få flyttet retssagen til et andet amt i delstaten Georgia.

Det kan ske med argumentet om, at et nævningeting i Fulton County, som præsident Joe Biden ved valget vandt med omkring 73 procent af stemmerne, kan være negativt indstillet over for Trump.

Trump har efter tiltalen udtalt på sit eget sociale medie, Truth Social, at der er tale om en "heksejagt". Han mener, at tiltalen mod ham er politisk motiveret og iværksat af Demokraterne.

Han henviser til, at Fanni Willis er demokrat. De anklager afviser distriktsanklageren.

- Jeg tager beslutninger i det her kontor baseret på fakta og loven. Loven er fuldstændig upolitisk, siger hun.

/ritzau/