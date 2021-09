Anklager vil tiltale Haitis leder for rolle i præsidentdrab

Haitis premierminister, Ariel Henry, har tirsdag angiveligt fyret landets ledende statsanklager, Bed-Ford Claude.

Det sker, efter at anklageren tidligere på dagen bad en lokal dommer om at tiltale premierministeren for at have været involveret i drabet på præsident Jovenel Moïse.

I samme ombæring bad Bed-Ford Claude Haitis migrationsmyndigheder om ikke at lade premierminister Ariel Henry forlade landet.

Men det har øjensynligt nu kostet ham jobbet.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

- Jeg har fornøjelsen af at informere dig om, at det er blevet besluttet at opsige din stilling, siger premierministeren ifølge AFP i et brev, der er blevet delt med offentligheden.

Bed-Ford Claude meddelte tirsdag i et brev til dommer Garry Orelien, at telefondata viser, at Ariel Henry to gange skulle have kommunikeret med en hovedmistænkt i attentatet mod præsident Moïse på natten for forbrydelsen den 7. juli.

Den mistænkte, der er en tidligere embedsmand i justitsministeriet, er i øjeblikket på flugt og eftersøgt af politiet.

/ritzau/AFP